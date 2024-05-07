Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı - Son Dakika
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Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Survivor 2024 All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı takımın geriye düşmesine rağmen skoru 11-11'e getirmesiyle heyecan doruklara çıktı. Ancak bayrak yarışında Batuhan'ın başarılı atışlarıyla Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Takım ödül olarak pizza yedi. Kırmızı Takım ise eleme adayı belirleme oylamasında en çok yazılan isim olan Sercan'ı aday gösterdi.

07.05.2024 13:09
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DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIM'IN

Survivor 2024 All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunda kıran kırana geçti. Kırmızı takım geriden gelerek skoru 11-11'e getirdi.

Bayrak yarışında Batuhan'ın iyi atışlarıyla Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Takım ödül olarak pizza yedi.

Kırmızı Takım'da yapılan eleme adayı belirleme oylamasında ismi en çok yazılan Sercan oldu.

Sercan haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Potadaki isimler; Yunus Emre, Batuhan, Sercan...

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı - Son Dakika

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