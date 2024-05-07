Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

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DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIM'IN

Survivor 2024 All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunda kıran kırana geçti. Kırmızı takım geriden gelerek skoru 11-11'e getirdi.

Bayrak yarışında Batuhan'ın iyi atışlarıyla Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Takım ödül olarak pizza yedi.

Kırmızı Takım'da yapılan eleme adayı belirleme oylamasında ismi en çok yazılan Sercan oldu.

Sercan haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Potadaki isimler; Yunus Emre, Batuhan, Sercan...