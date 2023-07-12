Megan Fox, eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Megan Fox, eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı

12.07.2023 15:02

Megan Fox, eşi Brian Austin Green'e adanmış olan dövmesini çiçek dövmesiyle kapattı. Üzerinde 'Brian' yazan dövmenin altında cadı siyahı bir yılan bulunan yeni dövme, SYZYGY Precision Tattooing'in sahibi Jesse tarafından yapıldı. Megan ve Brian, 9 yıllık evliliklerinden sonra ayrıldılar ve üç çocukları bulunuyor.

Megan Fox, o zamanlar eşi olan Brian Austin Green'e adanmış dövmesini gururla göstermesinin üzerinden sekiz yıl sonra, pelvisinin sağ tarafında yer alan bu özel dövme üzerine çiçek dövmesi yaparak kapattı.

Oyuncu Megan Fox eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı

Şimdi 37 yaşındaki üç çocuk annesi Fox'un üzerinde, kıvrımlı bir şekilde 'Brian' yazılı olan yerde, çiçekler etrafında kuyruğunu dolayan cadı siyahı bir yılan var.

SYZYGY Precision Tattooing'in sahibi Jesse, Salı günü Instagram'da Megan'a teşekkür ederek, "Eski dövmeyi tamamen yeni yılan ve çiçeklerin altına saklamayı başardım... Dövme yapmanın bana verdiği tüm fırsatlardan ve bu yolculukta tanıştığım harika insanlardan dolayı çok minnettarım" dedi.

Oyuncu Megan Fox eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı

Fox, dokuz yıllık evlilikten sonra 49 yaşındaki 90210 dizisinin eski yıldızı Brian'dan Kasım 2019'da resmi olarak ayrıldı ve boşanmaları 8 Şubat 2022'de sonuçlandı - TMZ'ye göre. Megan ve Brian, üç çocuklarından en küçüğü olan Journey River Green'in 4 Ağustos'ta yedinci doğum gününü kutlayacaklar.

Oyuncu Megan Fox eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı

Green, Avustralya'nın Dancing with the Stars programının jüri üyesi Sharna Burgess ile olan beşinci çocuğu - oğlu Zane Walker'ı - 13 ay önce dünyaya getirdi.

YORUMLAR
500

Dünya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Megan Fox, eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı
15:49 Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısı
15:37 Menzil tarikatı lideri Elhüseyni yaşamını yitirdi
15:33 Menzil Cemaati lideri Abdülbaki El-hüseyni hayatını kaybetti
15:25 Galatasaray, Angelino transferini KAP'a bildirdi
15:21 Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini KAP'a bildirdi
15:09 NATO Zirvesi öncesinde gülümseten görüntüler! Erdoğan, ülke liderleriyle ayaküstü muhabbet etti
15:04 NATO Zirvesi'ne damga vuran kare! Erdoğan, Biden ve Zelenski ayaküstü sohbet etti
15:00 "Faşist" paylaşımı tartışma çıkardı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle ağız dalaşına girdi
14:54 "Faşist" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 16:04:28. #1.11#
SON DAKİKA: Megan Fox, eski kocası için yaptırdığı dövmeyi başak bir dövme ile kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement