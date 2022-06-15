Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi! - Son Dakika
Üye Girişi

Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!

15.06.2022 10:19

Koronavirüs sebebiyle uzun süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, Disney Plus'ın lansmanı için Türkiye'ye gelerek sevenlerine konser verdi. 3 yıldan sonra sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da dikkat çekti.

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Megastar Tarkan, ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahne aldı.

KIVRAK DANSINI YAPTI

Salgın nedeniyle uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, 3 yıl aradan sonra konser verdi. Beyaz gömleğin üzerine giydiği ışıltılı ceketiyle sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Sevilen şarkılarını okuyan şarkıcı, kıvrak dansıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Disney Plus'ın reklam ve marka yüzü olan Tarkan'ın dün akşam verdiği konserinden milyonlarca lira kazandığı ileri sürüldü.

YORUMLAR
500
Otizmli Enes'in hayatı, yüzme sporu sayesinde değişti Otizmli Enes'in hayatı, yüzme sporu sayesinde değişti Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu? Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu?

Disney Plus, Megastar, Türkiye, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi! - Son Dakika


Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement