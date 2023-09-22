Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisini ilan etti

Temmuz ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birlikte olduğu konuşan Erbil'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. Ünlü isim hakkında çıkan evlilik dedikodusunun ardından genç kadınla fotoğrafını paylaştı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki Gülseren Ceylan ile evlilik kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan evlilik iddiasına sessiz kalan ünlü şovmen, Instagram hesabından genç sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak ilişkisini ilan etti. Fotoğrafta genç kadının bacağının Erbil'in bacağının üstünde olması da dikkatlerden kaçmadı.

"ANDROPOZA GİRMEDİM, CİNSELLİĞİM DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında yaptığı özel hayat açıklamasında "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.