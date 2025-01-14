Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

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Mehmet Ali Erbil'in kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Gülseren Ceylan, ünlü şovmeni TikTok canlı yayınında başka bir kadınla görünce yayına katılarak sert bir tepki verdi. Eski sevgili, "Bu gece başka bir erkekle olacağım" diyerek ünlü şovmene nazire yaptı.

14.01.2025 12:04
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Son dönemlerde yasa dışı bahis skandalıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yanına başka bir kadını alıp TikTok'ta yayın açması eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ı küplere bindirdi.

"BU GECE BAŞKA BİR ADAMLA BERABER OLACAĞIM"

Ünlü şovmeni başka bir kadınla görmesi üzerine yayına bağlanan Gülseren Ceylan, "Bu yaptığını karşılığında ben de bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım. Bu saatten sonra yaptığının bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Gülseren Ceylan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir yayında "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusuna "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" yanıtını vermişti.

Mehmet Ali Erbil\'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Mehmet Ali Erbil, Sosyal Medya, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • stanciu george:
    biraz ahlak dıyen ahlaksıza bak sen .........bunların hepsımı boyle arkadas 190 3 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    yaa kime verirsen ver bize ne arkadas, yapacaginiz haberi sizin ben 182 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    MEMET ALİ AKİLLANMAZ CUNKİ EDEP AR NAMUS SEREF YOK 145 3 Yanıtla
  • Said yetmişsekiz:
    namussuzluk tavan yapmış 139 2 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    bu tiktok kapatılmalı tam para aklama yeri hemde tam bir rezillik 120 1 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    bunlar için namus söz konusu değildir başka erkeklerle olması gayet doğal 108 3 Yanıtla
  • SEZER ÖZTOP:
    Bunların Ar damarı çatlamış 104 2 Yanıtla
  • monşer null:
    escort çingene 98 2 Yanıtla
  • Fatma Akbulut:
    sizde bunu haber yaptınız önce size bravo bunlar insansa Allah'm beni insanligimdan şüphe ettirme 75 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin bacısı galiba bh 22 48 Yanıtla
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