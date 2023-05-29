Magazin dünyasının örnek çiftlerinin başında gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Evliliklerini uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, bugün resmi olarak yollarını ayırdı.
Öğle saatlerinde el ele Beykoz Adliyesi'ne gelen ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak içeri girdi. Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.
Duruşma sonrasında adliyeden birlikte çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Aslantuğ,"Aşk olsun" diyerek tepki gösterdi. Aynı araca binen çift, hızla uzaklaştı.
Son Dakika › Magazin › Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği tek celsede bitti - Son Dakika