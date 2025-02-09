Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

Geniş Video İzle

Arzum Onan ile 27 yıl süren evliliklerini tek celsede sonlandıran oyuncu Mehmet Aslantuğ, 2 yıllık aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, uzman psikolog Canan Şahin'le aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı şiirli paylaşımla ilan etti.

09.02.2025 16:45  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'la boşandıktan sonra ilk kez özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aslantuğ, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu uzman psikolog Canan Şahin'le ilişkisini duyurdu.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

AŞKINI ŞİİRLE İLAN ETTİ

Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarına kendi yazdığı şiiri ekledi. Aslantuğ paylaşımında, "Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

OĞLUNUN SEVGİLİSİNDEN KALPLİ DESTEK

Aslantuğ'un şiirli aşk ilanına, yakın dostlarının yanı sıra bugün yeni bölümü yayınlanacak olan "Kardelenler" dizisinde rol alan oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşcüoğlu da mavi kalpler atarak destek verdi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 29 Mayıs 2023'te tek celsede bitmişti. Arzum Onan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

Mehmet Aslantuğ, Sosyal Medya, Canan Şahin, Arzum Onan, Magazin, Güncel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Bi sktr git karaktersiz adam 60 51 Yanıtla
  • ercan aksu:
    Dedem yaşına girmiş. Ne aşkı. 57 28 Yanıtla
  • Aa:
    60 70 yaşındaki insanların genc gibi yasamaya çalışması iğreti geliyor bana.Tamam yaşayın bunda sıkıntı yok ama edebinizle sessizce yqsayin 70 10 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    sarıklı cübbeli biri olsaydı bu yaşta böyle biri şimdi Türkiye'de ne kadar o.r varsa hepsi sokağa dökülmüşt. 39 8 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    yaşlandın be adam ..ne aşkı..sanat olarak bir şeyler üret..sanatçı isen sanatın ile gündemde yer al..aşkmış ne aşkı.. 24 12 Yanıtla
  • A R:
    Bu şahısların aşk meşk vb işleri kimseyi ilgilendirmiyor 24 6 Yanıtla
  • 19815530:
    70 in azandan kork 17 8 Yanıtla
  • Osman Koca:
    şu yeni aika yeljen açanları rüzgarı nasıl tahmin edior anlamıorm 10 3 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Bu tür haberleri yapmazsanız seviniriz. Gereksiz olan bu tür olaylar haber niteliği taşımıyor 11 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Eeeee apık supuk haber, Allah ıslah etsin. Bunu birde haber diye yazıyorlar. 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:06:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.