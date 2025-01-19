Mehmet Çevik: Aileyi Tercih Ettim - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mehmet Çevik: Aileyi Tercih Ettim

Mehmet Çevik: Aileyi Tercih Ettim

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Uludağ'da ailesiyle tatil yaparken şöhreti değil aileyi seçtiğini belirtti.

19.01.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahnede tabuttan çıkarak konser veren ünlü sanatçı Mehmet Çevik ailesiyle birlikte geldiği Uludağ'da "Ajda Pekkan ve Tarkan gibi yaşıyorum. Ben şöhreti değil aileyi tercih ettim" dedi.

Tabutla yaptığı sahne performansı sonrası adından söz ettiren Mehmet Çevik Uludağ'da kayak yaparken görüntülendi. Sömestir tatilinde eşi, oğlu ve kızı ile birlikte kar keyfi yaparken görüntülenen çevik sahne çalışmaları ve magazin dünyası hakkında açıklamalarda bulundu. Aslı Hünel ile birlikte yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkacağından bahseden Çevik, geniş hayran kitlesine rağmen şöhretli bir hayat yaşamıyor oluşunu ise şu şekilde anlattı. "Bir Ajda Pekkan, Tarkan İstanbul'da yada yurt dışında nasıl yaşıyorsa bende Bursa'da bu standartlarda yaşıyorum. Bursa'yı çok seviyorum. Ben star olmaktan ziyade aile olmayı tercih ettim. Alem olsun çocuklarım olsun, geleceğe bir şeyler bırakayım istedim çünkü bu hayattaki her şey gelip geçici. Sanat hayatından sonra aile hayatıyla da örnek olabilmek benim için her şeyden önemli. Sahnem var, sesim var işim var ben açık açık şunu söyleyebilirim ki haftanın 4 günü aynı şehirde çıkıp ta mekanları hınca hınç dolduran tek solist Türkiye Cumhuriyetinde bir tek benim diyebilirim. Bu çok zor bir başarı, bu kadar değer görüp sevildiğim bir şehri bırakıp gitmek bana göre değil. Bir çok şehre gidiyorum ama nedense Bursa'da kendimi daha güçlü hissediyorum ve Bursa'da kalmak için daha büyük bir çaba sarf ediyorum" dedi.

Ailece tatile çıkmanın çok büyük bir keyif olduğunu belirten Gizem Çevik ise uzun yıllardır devam ettirdikleri evliliklerindeki istikrarı karşılıklı sevgi, saygı ve karşılıklı empati yapmaya bağladı. Gizem Çevik, "Kıskançlıkları minimale indirmek gerekiyor. Biz evliliğimizden keyif alıyoruz. Hayata hep olumlu yönlerinden baktık bundan böylede böyle bakacağız dedi.

Mehmet Çevik ünlü Kayak Hocası Yahya Usta'dan aldığı 2 saatlik eğitimin ardından pistte tek başına da hünerlerini sergiledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mehmet Çevik, Magazin, Kültür, Uludağ, Tatil, bursa, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Çevik: Aileyi Tercih Ettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:53 Gazze’de ateşkes beklenirken Netanyahu’dan yeni bahane Gazze'de ateşkes beklenirken Netanyahu'dan yeni bahane
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 10:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Çevik: Aileyi Tercih Ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.