Mehmet Çevik: Aileyi Tercih Ettim

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Bursa'da sahnede tabuttan çıkarak konser veren ünlü sanatçı Mehmet Çevik ailesiyle birlikte geldiği Uludağ'da "Ajda Pekkan ve Tarkan gibi yaşıyorum. Ben şöhreti değil aileyi tercih ettim" dedi.

Tabutla yaptığı sahne performansı sonrası adından söz ettiren Mehmet Çevik Uludağ'da kayak yaparken görüntülendi. Sömestir tatilinde eşi, oğlu ve kızı ile birlikte kar keyfi yaparken görüntülenen çevik sahne çalışmaları ve magazin dünyası hakkında açıklamalarda bulundu. Aslı Hünel ile birlikte yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkacağından bahseden Çevik, geniş hayran kitlesine rağmen şöhretli bir hayat yaşamıyor oluşunu ise şu şekilde anlattı. "Bir Ajda Pekkan, Tarkan İstanbul'da yada yurt dışında nasıl yaşıyorsa bende Bursa'da bu standartlarda yaşıyorum. Bursa'yı çok seviyorum. Ben star olmaktan ziyade aile olmayı tercih ettim. Alem olsun çocuklarım olsun, geleceğe bir şeyler bırakayım istedim çünkü bu hayattaki her şey gelip geçici. Sanat hayatından sonra aile hayatıyla da örnek olabilmek benim için her şeyden önemli. Sahnem var, sesim var işim var ben açık açık şunu söyleyebilirim ki haftanın 4 günü aynı şehirde çıkıp ta mekanları hınca hınç dolduran tek solist Türkiye Cumhuriyetinde bir tek benim diyebilirim. Bu çok zor bir başarı, bu kadar değer görüp sevildiğim bir şehri bırakıp gitmek bana göre değil. Bir çok şehre gidiyorum ama nedense Bursa'da kendimi daha güçlü hissediyorum ve Bursa'da kalmak için daha büyük bir çaba sarf ediyorum" dedi.

Ailece tatile çıkmanın çok büyük bir keyif olduğunu belirten Gizem Çevik ise uzun yıllardır devam ettirdikleri evliliklerindeki istikrarı karşılıklı sevgi, saygı ve karşılıklı empati yapmaya bağladı. Gizem Çevik, "Kıskançlıkları minimale indirmek gerekiyor. Biz evliliğimizden keyif alıyoruz. Hayata hep olumlu yönlerinden baktık bundan böylede böyle bakacağız dedi.

Mehmet Çevik ünlü Kayak Hocası Yahya Usta'dan aldığı 2 saatlik eğitimin ardından pistte tek başına da hünerlerini sergiledi. - BURSA