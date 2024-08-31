Melek Mosso, Kütahya'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Melek Mosso, Kütahya'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Melek Mosso, Kütahya\'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso konser verdi.

31.08.2024 07:49  Güncelleme: 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso konser verdi.

Konsere Kütahyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya Belediye Bahçesini dolduran binlerce vatandaş, Melek Mosso'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesi konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan toprakları uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Kütahyalılar, bu özel günde Melek Mosso'nun Kütahya'da konser vermesinden dolayı çok mutlu olduklarını ve konserde çok eğlendiklerini söyledi. Başkan Kahveci, ünlü şarkıcıya bir çiçek ve çini tabak hediye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Melek Mosso, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso, Kütahya'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
12:29 Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı O anlar kamerada Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada
12:03 Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:37 Kayseri’de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı Kayseri'de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:35 Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı Oynadığı oyun da manidar Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı! Oynadığı oyun da manidar
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 08:58:34. #1.13#
SON DAKİKA: Melek Mosso, Kütahya'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement