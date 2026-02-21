Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor
21.02.2026 12:43
Melek Mosso, abonelik sistemi üzerinden 2.280 aboneye ulaştı. Ünlü şarkıcının bu modelle aylık yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Melek Mosso, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Şarkıcının aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Mevcut abone sayısı 2.280'e ulaşan Mosso'nun bu gelir modelinden aylık yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Hayranları, abonelik sistemini kullanarak ünlü sanatçının içeriklerine daha yakın olma fırsatı buluyor. Hayranlarıyla neler paylaşacağı merak ediliyor.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

"YANLIŞ BİRİYLE OLMAKTANSA YALNIZ OLMAYI SEÇERİM"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, model eşi Serkan Sağdıç ile evliliğini ekim ayında tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Yanlış biriyle yanlış bir yerde olmaktansa yalnız olmayı tercih ederim. Aşkı aramak değil, karşılaşmak isterim. Aşkı aramıyorum karşılaşacağımı biliyorum" dedi.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

    Yorumlar (3)

  • Kemal Demirci Kemal Demirci:
    Ülkede salatalık çok olduğu sürece bunlar zengin olmaya devam edecek ?? 45 2 Yanıtla
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Bu ülkenin toplu olarak terapiye ihtiyacı var .. 28 0 Yanıtla
  • ensari.alp ensari.alp:
    özel içerik nedir ya Allah aşkına bedeninize saygınız olsun 17 0 Yanıtla
