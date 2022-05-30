Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı

30.05.2022 16:45

Ahlaki gerekçeler sebep gösterilerek Valilik kararıyla Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde Emircan İğrek ve Sagopa Kajmer gibi isimlerle birlikte sahne alacağı etkinlik, ormanda konaklama yasağı nedeniyle iptal edildi.

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edildi. Kararın ardından gündemden düşmeyen Mosso'nun yer aldığı bir konser daha valilik kararıyla iptal edildi.

ETKİNLİK YASAKLANDI

Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı. 3 gün sürmesi planlanan etkinliğin iptal olmasının ardından ünlü isimlerden bir açıklama gelmedi.

BAKANLIK FESTİVALİNDE KONSER VERECEK

Isparta'daki konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilen Melek Mosso, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir festivalde sahne alacak. Dün akşamki konserinde konu hakkında konuşan şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.

Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim

Sagopa Kajmer, Melek Mosso, Isparta, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement