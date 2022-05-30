Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı

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Melek Mosso ve Aynur Doğan gibi sanatçıların konser iptallerine ilişkin ilk kez konuştu

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edildi. Kararın ardından gündemden düşmeyen Mosso'nun yer aldığı bir konser daha valilik kararıyla iptal edildi.

ETKİNLİK YASAKLANDI

Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı. 3 gün sürmesi planlanan etkinliğin iptal olmasının ardından ünlü isimlerden bir açıklama gelmedi.

BAKANLIK FESTİVALİNDE KONSER VERECEK

Isparta'daki konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilen Melek Mosso, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir festivalde sahne alacak. Dün akşamki konserinde konu hakkında konuşan şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.