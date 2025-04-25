Melis Fis, 23 Nisan Bayramı\'nda Denizlililere Unutulmaz Bir Konser Verdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde sevilen şarkıcı Melis Fis çocuklara unutulmaz bir akşam yaşattı. Başkan Doğan, "Melis Fis'i bir kez daha Merkezefendi'de sizlerle açık hava konserinde buluşturacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi bayramları coşku ve gururla kutlamaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Melis Fis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel verdiği konserle Denizlililere eğlence dolu bir gece yaşattı. Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Kapalı Salonu tıklım tıklım dolarken, sahneye çıkan Melis Fis, enerjisi ve sevilen şarkılarıyla salonu adeta coşturdu. 'Misket', 'Kara Kedi' ve daha birçok hit parçasını seslendiren genç yıldız, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Konser boyunca binlerce izleyici şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek dans etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da sahneye çıkarak ünlü şarkıcı Melis Fis'e çiçek takdim etti.

"Melis Fis'i bir kez daha sizlerle buluşturacağız"

Salon dışına taşan yoğun kalabalığa seslenerek müjdeyi veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Havanın yağmurlu olması sebebiyle konserimizi kapalı salonumuza taşıdık. Çocuklarımızın üşümesini ve hasta olmasını istemedik. Ancak salonumuz doldu, taştı. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmak olmaz. Konserimize gelemeyen, salona giremeyen çocuklarımıza söz veriyorum, okullar kapanmadan önce sevilen sanatçı Melis Fis konserini yine yapacağız. Bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. O öyle bir liderdi ki ülkemizin geleceğini sizlerde gençlerde olduğunu biliyordu. Bir ilki yaptı bu bayramı çocuklara ilan etti. Kültürden, sanattan ve tiyatrodan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ