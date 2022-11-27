Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye tatile gitti.
Miami'ye adımını atar atmaz soluğu sahilde alan Melis Sezen, mavi bikinisiyle art arda poz verdi. Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Melis Sezen'in tatil pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Melis Sezen, önceki gün Nurdan-Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun Miami'de sahibi olduğu mekanda kahvaltı etti. Güzel oyuncu Bahar Yazıcı Şer ile ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi, gece de çılgın bir partiye katıldı.
Son Dakika › Magazin › Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika