Melis Sezen, önceki gün Nurdan-Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun Miami'de sahibi olduğu mekanda kahvaltı etti. Güzel oyuncu Bahar Yazıcı Şer ile ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi, gece de çılgın bir partiye katıldı.

Kaynak: Snob Magazin

Caner Cindoruk, Melis Sezen, Kanal D, Miami, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.