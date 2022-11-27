Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı

27.11.2022 16:33

Melis Sezen, hem iş hem de tatil için Miami'ye gitti. Güzel oyuncu tatilden keyifli karelerini Instagram hesabından paylaştı. Sahilde mavi bikinisiyle poz veren Melis Sezen'in kusursuz fiziği dikkat çekti.

Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye tatile gitti.

DÜZGÜN FİZİĞİ HAYRAN BIRAKTI

Miami'ye adımını atar atmaz soluğu sahilde alan Melis Sezen, mavi bikinisiyle art arda poz verdi. Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Melis Sezen'in tatil pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Melis Sezen, Miami sahillerini kasıp kavurdu

GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR

Melis Sezen, önceki gün Nurdan-Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun Miami'de sahibi olduğu mekanda kahvaltı etti. Güzel oyuncu Bahar Yazıcı Şer ile ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi, gece de çılgın bir partiye katıldı.

Melis Sezen, Miami sahillerini kasıp kavurdu
Melis Sezen, Miami sahillerini kasıp kavurdu
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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