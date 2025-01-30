Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar - Son Dakika
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun kendi yaş gününe denk geldiğini söyleyerek, 'En güzel doğum günü hediyesi' notunu düştü.

30.01.2025 08:37
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli bir haber geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, evlendikten kısa bir süre sonra bir erkek bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Doğuma kısa süre kala birlikte objektif karşısına geçen çift, fotoğrafları dün paylaşmış ve takipçilerinden çok sayıda iyi dilek almıştı.

Fotoğrafları paylaştıkları gün çiftin bebekleri dünyaya geldi.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28'inci yaş gününe denk geldiğini söyleyerek, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyesi" notunu düştü.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı\'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

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Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Koca:
    evlendiğinde hamileydi zaten:) 13 3 Yanıtla
  • aragorn:
    MK NE ARA EVLENİP ÇOCUKLARI OLDU ÖNCESİNDE ENİŞTE KİTLEMİŞ SANIRIM 10 1 Yanıtla
  • Murat İnce:
    teşekkür ederim müjdeni alırsın 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Vural:
    çok önemli bir haber tebrik etmek lazım sizi kaynağınızı öğrenebilirmiyiz acaba BRAVO 3 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    bizeneee 1 0 Yanıtla
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