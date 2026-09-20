Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi - Son Dakika
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Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi

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Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi
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Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda, ilk kez birlikte görüntülendi. İkili, Döngel'in 27'nci yaş günü kutlamasının ardından Kuruçeşme'deki Goyo'dan aynı araçla ayrıldı. Döngel, geceyle ilgili soruları yanıtlarken özel hayatına ilişkin aşk sorularını ise cevapsız bıraktı.

Melisa Döngel ve Murda, önceki gece Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. İkilinin aynı araçla mekandan ayrılması, daha önce ortaya atılan aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

AYNI ARAÇLA MEKANDAN AYRILDILAR

Melisa Döngel ve Murda, Kuruçeşme'deki Goyo'dan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Oyuncu, mekanda 27'nci doğum gününü kutladığını belirtti. Gece hakkında konuşan Döngel, “Arkadaşlarımla güzel bir akşam geçirdim, güzel dilekler diledim” dedi. Oyuncuya Murda ile arasındaki ilişki hakkında da sorular yöneltildi. Ancak Döngel, aşk iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Döngel'in ardından Murda da mekandan ayrılırken ikili aynı araca binerek Kuruçeşme'den uzaklaştı.

Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi

AŞK İDDİALARI KLİP SETİNDE BAŞLADI

Melisa Döngel ile Murda arasındaki yakınlaşmanın, Murda'nın Motive ile düet yaptığı “Karambol” şarkısının klip çekimleri sırasında başladığı konuşuluyor. Döngel, söz konusu klipte rol alırken ikilinin sette yakınlaştığı ve bu yakınlığın kısa sürede aşka dönüştüğü iddia edildi. Ancak taraflardan bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan net bir açıklama gelmedi.

Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkilinin uzun süredir gündemde olan aşk iddialarının ardından ilk kez aynı karede görüntülenmesi, geceye damga vuran detay oldu. Özellikle Döngel'in aşk sorularını yanıtsız bırakması ve Murda ile aynı araca binerek mekandan ayrılması dikkat çekti.

Aşk iddialarını güçlendiren hareket! Ünlü rapçiyle görüntülendi
Melisa DöngelMagazinMurdaSon Dakika

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