Melisa Sözen'in Fransız dizisinde oynadığı rol sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Melisa Sözen'in Fransız dizisinde oynadığı rol sosyal medyayı ikiye böldü

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Oyuncu Melisa Sözen, Fransa'nın popüler dizisi 'Le Bureau des Légendes'da terör örgütü PYD/YPG'ye sızan bir ajanı canlandırdı. 2016'dan beri yayınlanan ve Sözen'in üçüncü sezonda dahil olduğu dizi, oyuncunun görüntülerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada tartışma konusu oldu.

21.08.2024 15:18  Güncelleme: 15:42
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Fransa'nın çok izlenen polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"da bir ajanı canlandıran Melisa Sözen eleştiri oklarının hedefi oldu.

2016 yılından beri yayınlanan diziye üçüncü sezonda dahil olan Sözen, dün görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Melisa Sözen'in Fransız dizisinde oynadığı rol sosyal medyayı ikiye böldü

PYD/YPG AJANINI CANLANDIRDI

Dizide terör örgütü PYD/ YPG'nin arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandırdığını söyleyen oyuncu, role nasıl seçildiğini şu sözlerle anlattı;

"2016 yılında Fransa'nın en çok sevilen işlerinden biri olan 'Le Bureau des Légendes' dizisinden teklif geldi. O sırada neredeyse tek kelime Fransızca bilmiyordum. Buna rağmen seçmelere gittiğimde yönetmen oyunumu çok sevdi. Yönetmen, 'Bir şekilde hallederiz' dedi. Hemen hızlandırılmış bir biçimde Fransızca özel derslere başladım." Melisa Sözen, oynadığı karakter hakkında ise " Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyorum. Bu yüzden de çekimlerden hemen önce dil derslerinin yanı sıra silah ve dövüş eğitimleri de aldım. Benim için çok keyifli ve güzel bir süreç oldu"

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandıran Melisa Sözen, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Son Dakika Magazin Melisa Sözen'in Fransız dizisinde oynadığı rol sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Rol bu, oynayabilir. 2 0 Yanıtla

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