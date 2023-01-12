Merakla Beklenen 'Özür Dilerim' Filminin Setinden İlk Kareler Paylaşıldı - Son Dakika
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Merakla Beklenen 'Özür Dilerim' Filminin Setinden İlk Kareler Paylaşıldı

13.01.2023 13:47
Merakla Beklenen 'Özür Dilerim' Filminin Setinden İlk Kareler Paylaşıldı

Disney+, sevilen komedyen İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile üstlendiği, 25 Film yapımı 'Özür Dilerim' filmini izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ yerli orijinal filmlerine bir yenisini daha ekliyor. 25 Film'in yapımcılığını üstlendiği İbrahim Büyükak'ın, yazıp yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile paylaştığı 'Özür Dilerim' filmi çok yakında sadece Disney+'ta yerini alacak. Şimdiden merakla beklenen Disney+'ın yeni orijinal filmi 'Özür Dilerim'in setinden ilk kareler paylaşıldı. Yayınlanan eğlenceli kareler filme dair ilgiyi artırdı.
Başrolünde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın yer aldığı filmde Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi renkli bir oyuncu kadrosu var.
Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında, yapayalnız yaşayan, deniz fenerinde bekçidir. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
Heyecanla beklenen orijinal film 'Özür Dilerim' çok yakında sadece Disney+'ta.

Kaynak: Snob Magazin
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İbrahim Büyükak, Gizem Karaca, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla Beklenen 'Özür Dilerim' Filminin Setinden İlk Kareler Paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merakla Beklenen 'Özür Dilerim' Filminin Setinden İlk Kareler Paylaşıldı - Son Dakika
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