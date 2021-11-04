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Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

04.11.2021 17:55
Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun bir süre önce yoğum bakıma alınan annesi Hatice Akarsu yaşamını yitirdi.

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

YOĞUM BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Barış Akarsu, Haziran, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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