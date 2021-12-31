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Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi - Son Dakika

Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi

31.12.2021 15:12
Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi

'Kefaret', Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Aşk ve Gurur' gibi sevilen dizierden tanıdığımız oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat karantinaya girdi. Peki ama neden? İşte detaylar...

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mert Fırat, mart ayında Covid-19'a yakalanmıştı. O dönem 'Kefaret' dizisinde rol alan Fırat, senaryo gereği Suriye'ye gitmiş gibi gösterilmiş, kısa sürede sağlığına kavuşup setlere geri dönmüştü.

KARANTİNAYA GİRDİLER

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Bu kez de sosyetik güzelin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Eşinin virüsü kapmasının ardından Mert Fırat da test yaptırdı.

Ünlü oyuncunun testinin negatif olduğu öğrenildi. Karantinaya giren ve evinde tedavi gören İdil Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ALAÇATI'DA EVLENDİLER

Mert Fırat ve iş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, 2018'in eylül ayında Alaçatı'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da Seyhan Mia adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi
Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi
Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi

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Koronavirüs, Mert Fırat, İdil Fırat, Fırat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mert-İdil Fırat çiftinden üzen haber geldi - Son Dakika Magazin


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