Mert Öztürk Motosiklet Kazası Geçirdi

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar'ın sunucusu Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nde motosiklet kazası geçirdi. Merak uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalara gidip çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği sokakları çarpıcı görüntülerle Kanal D izleyicisiyle buluştan Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nde motosikletle hareket halinde çekim yaptığı sırada bir anda dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi.

'SAKIN TEK ELLE MOTOR KULLANMAYIN'

Kuralsız Sokaklar'ın Kanal D'de izleyiciyle buluşmasıyla ünü artan Mert Öztürk, kaza anını sosyal medya hesabından paylaştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Öztürk, "Sakın tek elle motor kullanmayın, hız yapmayın ve kamerayı sabitlemeden video çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti'nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.