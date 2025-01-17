Mert Turak'tan tekelleşme değerlendirmesi: Hiç haberim yok - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mert Turak'tan tekelleşme değerlendirmesi: Hiç haberim yok

Geniş Video İzle

Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi karakterine hayat veren Mert Turak, yeni filminin galasında sektördeki tekelleşme iddialarına değindi.

17.01.2025 12:03  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi'ye hayat veren Mert Turak, yeni filminin galasında sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Sektördeki tekelleşme iddiaları gündemdeki yerini korurken, birçok oyuncu konu hakkındaki deneyimlerini aktarmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Mert Turak da Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filminin galasında konuştu.

Turak, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Aslında şuradan bakmak lazım her sene Güzel Sanatlar'dan ve Konservatuarlardan 200'e yakın oyuncu mezun oluyor. Menajerlere gidiyorlar menajerler de celebritylerle çalışıyorlar. Devlet tiyatrosu şehir tiyatrosu on yılda bir sınav açıyor. Bizim 200'e yakın hatta 200'ü geçen oyuncularımız sektörde oyunculuk dışında her şeyle ilgilenmek ve her şeyi yapmak zorunda kalıyorlar. Bence rekabete bakacaksak buradan bakmamız lazım. Oyuncularımızı ağırlayacak kadar tiyatromuz var mı? Oyuncular nerede iş bulacaklar. Bunlar çok önemli bence rekabete buradan bakmak lazım. Ben zorbalık yaşamadım. Şehir tiyatrolarında her akşam sahneye çıktığım için olabilir. Böyle şeyler yaşadıysam da arkamdan dönmüştür hiç haberim yoktur"

Mert Turak\'tan tekelleşme değerlendirmesi: Hiç haberim yok

Kızıl Goncalar, Kültür Sanat, Mert Turak, Televizyon, Magazin, Sinema, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Turak'tan tekelleşme değerlendirmesi: Hiç haberim yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yavuz Simsek:
    Haklı 7 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    topsaray 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Mert Turak'tan tekelleşme değerlendirmesi: Hiç haberim yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.