Merve Boluğur'dan Bir İlk! Böyle Duyurdu - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan Bir İlk! Böyle Duyurdu

21.07.2022 01:00
Merve Boluğur'dan Bir İlk! Böyle Duyurdu

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Boluğur, önümüzdeki günlerde Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alacağını söyledi. İşte detaylar...

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Merve Boluğur, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.

"NİŞANTAŞI'NDA SAHNE ALACAĞIM"

Yıldız Tilbe'nin Çeşme'deki sahnesine çıkıp aldığı eleştiriler için "Sesimle biraz oynanmış" diyerek kendisini savunan Boluğur, hevesinin kırılmadığını ve aksine ilk kez bir mekanda sahne alacağını açıkladı.

"BENİ MAZUR GÖRÜN"

"Sahne alacağım için röportaj yapamayacağım" diyen oyuncu "Arkadaşlar bugün beni mazur görün, sahneye çıkacağım için hazırlık yapıyorum. Buyrun sizi de beklerim" şeklinde konuştu.

Oyunculuk yapmayı düşünmediğini açıklayan Boluğur, "Oyunculuk yapmayacağım. Müzik beni heyecanlandırdı. Kalbimin sesini dinliyorum" demişti.

Merve Boluğur'dan Bir İlk! Böyle Duyurdu

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Yıldız Tilbe, Nişantaşı, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan Bir İlk! Böyle Duyurdu - Son Dakika

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