Merve Boluğur'un eski eşleri Murat Dalkılıç ve Mert Aydın pişti oldu! Ünlü şarkıcının tepkisi dikkat çekti

Rol aldığı dizilerle adını geniş bir kitleye duyuran Merve Boluğur, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur, geçtiğimiz sene de DJ Mert Aydın ile geçen sene nikah masasına oturup 53 gün sonra da boşanmıştı. Oyuncunun eski eşleri önceki akşam pişti oldu.

AYDIN'IN SAHNEYE ÇIKMASINI ÖNEMSEMEDİ

Murat Dalkılıç hafta sonu Antalya'daki bir mekanda çıkan yakın arkadaşı Berkay'ı dinlenmeye gitti. Dalkılıç mekanda Berkay'dan sonra performans sergileyeceği 1 hafta önceden duyurulan Mert Aydın'ın sahneye çıktığında alandan ayrılmayınca pişti oldu. Dalkılıç'ın Aydın'ı olduğu mekanda yaklaşık yarım saat vakit kalması şaşkınlık yarattı.