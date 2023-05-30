Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı - Son Dakika
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Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı

30.05.2023 08:22

Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde gösterinin sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Başarılı oyuncu, alkışların karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla isminden söz ettiren Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerle Alice Müzikali'nde rol alan Dizdar, dün akşamki gösterinde duygusal anlar yaşadı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Oyuncunun gösteride sahneye ilk çıktığı an oyun durdu ve seyirci dakikalarca alkış tuttu. Alkışlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Dizdar ise duygu dolu anlar yaşadı. Seyircilere eğilerek selam veren Dizdar'ı gören Serenay Sarıkaya ve Enis Arıkan başta olmak üzere tüm ekip sahneye gelerek sarıldı. Müzikalin sonunda ise seyirci bir kez daha Dizdar'ı dakikalarca ayakta alkışladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dizdar'a yine rol arkadaşları destek oldu.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

O anları Instagram hesabından yayınlayan Merve Dizdar, "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Beni alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice. Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı
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Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı - Son Dakika
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