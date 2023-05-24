Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete dönük eleştirilere cevap: Beni böyle seveceksiniz - Son Dakika
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Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete dönük eleştirilere cevap: Beni böyle seveceksiniz

24.05.2023 23:57

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filminin galası için Cannes'a giden başarılı oyuncu Merve Dizdar, giydiği kıyafetle gündeme oturmuştu. Genç oyuncu, gelen yorumlara zehir zemberek cevap verdi. Eleştirilere videoyla yanıt veren Dizdar, "Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz" diye konuştu.

Sevilen oyuncu Merve Dizdar'ın Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiğipembe ve tek kolunu açıkta bırakan elbise, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Çoğu kullanıcı, Dizdar'ın kıyafetini en hafif tabirle 'rüküş' bulmuştu. Dizdar, eleştirilere Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete gelen eleştirilere yanıt: Beni böyle seveceksiniz

Eleştirileri dikkate almadığını belirten Dizdar, videosunda şu ifadeleri kullandı: "Yorumlarınızı okudum. O kadar çok iğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim yazanlar... Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum.

"BENİ YA BÖYLE SEVECEKSİNİZ YA DA SEVMEYECEKSİNİZ"

Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki bu benim için daha önemli. Küçüklüğümden beri böyleydim. Beni böyle kabul edeceksiniz. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu."

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Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete gelen eleştirilere yanıt: Beni böyle seveceksiniz Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete gelen eleştirilere yanıt: Beni böyle seveceksiniz

Merve Dizdar, Fransa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete dönük eleştirilere cevap: Beni böyle seveceksiniz - Son Dakika


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