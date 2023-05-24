Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete dönük eleştirilere cevap: Beni böyle seveceksiniz

Sevilen oyuncu Merve Dizdar'ın Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiğipembe ve tek kolunu açıkta bırakan elbise, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Çoğu kullanıcı, Dizdar'ın kıyafetini en hafif tabirle 'rüküş' bulmuştu. Dizdar, eleştirilere Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

Eleştirileri dikkate almadığını belirten Dizdar, videosunda şu ifadeleri kullandı: "Yorumlarınızı okudum. O kadar çok iğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim yazanlar... Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum.

"BENİ YA BÖYLE SEVECEKSİNİZ YA DA SEVMEYECEKSİNİZ"

Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki bu benim için daha önemli. Küçüklüğümden beri böyleydim. Beni böyle kabul edeceksiniz. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu."