Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor

Magazin

Beşiktaş\'ta can pazarı: Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' için geri sayım başladı.

MERYEM UZERLİ METRES ROLÜYLE DÖNÜYOR

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Şakir Paşa Ailesi'yle yeniden ekranlara döndü. Dizinin tanıtımında görünen Uzerli'yi görenler şaşkınlık yaşadı. Metres rolüyle karşımıza çıkan Uzerli'ye sosyal medyada yorum yağdı.