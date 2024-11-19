Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor

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Muhteşem Yüzyıl'da televizyon tarihinin en unutulmaz karakteri olan Hürrem Sultan'ı canlandıran oyuncu Meryem Uzerli, 2013 yılında tükenmişlik sendromu nedeniyle diziyi aniden bırakıp Almanya'ya gitmişti. Uzun bir aradan sonra ünlü oyuncu yeniden ekranlara döndü.

19.11.2024 10:25
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Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' için geri sayım başladı.

Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor

MERYEM UZERLİ METRES ROLÜYLE DÖNÜYOR

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Şakir Paşa Ailesi'yle yeniden ekranlara döndü. Dizinin tanıtımında görünen Uzerli'yi görenler şaşkınlık yaşadı. Metres rolüyle karşımıza çıkan Uzerli'ye sosyal medyada yorum yağdı.

Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor

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Son Dakika Magazin Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ömer duman:
    yakışır 3 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    aman dikkat Meryem depresyona girdimi tükeniyor sonra 1 0 Yanıtla
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