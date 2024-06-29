Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın ''Seninle neden evlenmediler'' sorusuna cevap - Son Dakika
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Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın ''Seninle neden evlenmediler'' sorusuna cevap

Meryem Uzerli\'den Hülya Avşar\'ın \'\'Seninle neden evlenmediler\'\' sorusuna cevap

Hülya Avşar, programına davet ettiği iki çocuk annesi Meryem Uzerli'ye sorduğu ''Neden evlenmediler seninle?'' sorusuyla dikkat çekti. Soru karşısında şaşıran Uzerli ise ''O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun Önemli olan hataları bilmeyerek yapmak'' dedi.

29.06.2024 14:57
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Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Ru dizisindeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın "Seninle neden evlenmediler?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"AŞK İÇİN BAŞARILI YA DA BAŞARISIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

İki birlikteliğinden kız çocukları bulunan Meryem Uzerli, Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan Uzerli, Avşar'ın "Neden başarılı olamadın?" sorusuna, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" cevabını verdi.

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

"NEDEN EVLENMEDİLER SENİNLE?"

Uzerli'nin hiç evlenmediğini duyan Avşar "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" dedi. Uzerli'nin şaşırmasıyla durumu toparlamaya çalışan Avşar "Yani seni niye kaçırdılar" diyerek devam etti. Başarılı oyuncu Uzerli ise soruya "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" sözleriyle cevap verdi.

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

2 KIZI VAR

Meryem Uzerli'nin bir dönem aşk yaşadığı Can Ateş'ten 2014 yılında Lara adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Oyuncunun Lily Koi ismini verdiği kızı da adını açıklamadığı sevgilisinden dünyaya gelmişti.

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap
Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap
Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

Meryem Uzerli, Hülya Avşar, Çocuk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın ''Seninle neden evlenmediler'' sorusuna cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yazı Yorum..: Hülyacım O SORU SENİN İÇİNDE GEÇERLİ .. 52 3 Yanıtla
    mert çelik: onun sorusu ayrı kac arkadasın oldu 0 2
  • Berat Yıldïrım: evlenmeye gerek yok ki bak iki tane kızı var bunlar birçok kişiyle beraber olabiliyorlar 31 4 Yanıtla
  • Erkan Akkaya: Bunlar zaten bir iki sene sonra boşanıyor Ne gerek var mahkemeleri meşgul etmeye 33 1 Yanıtla
  • Mustafa Celiktepe: niye evlensinki maşallah çocuklar pespese geliyo bellerine kuvvet 22 2 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: evlilikte bayan erkeği tercih eder evlenir kabul eder vs vs Bir erkeğe bu şekilde soru sorabilirsiniz bir bayana asla tabi amaç farklı niyet kötü 19 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Sadettin saran da seninle evlenmedi 6 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın ''Seninle neden evlenmediler'' sorusuna cevap - Son Dakika
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