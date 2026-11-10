Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna\'nın Maria Puder\'i olacak

Türk edebiyatının en sevilen romanlarından Kürk Mantolu Madonna, beyazperdeye taşınmaya hazırlanıyor. Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan eserinin sinema uyarlamasında başrolü üstlenecek isim belli oldu. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyen Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, bu kez Maria Puder rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

HÜRREM SULTAN'DAN MARIA PUDER'E

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, yeni projesinde Türk edebiyatının unutulmaz kadın karakterlerinden birine hayat verecek. Sabahattin Ali'nin romanında Raif Efendi ile Maria Puder arasında yaşanan aşkı konu alan hikaye, yıllar sonra sinema perdesine taşınacak.

ÇEKİMLER İKİ ÜLKEDE YAPILACAK

Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme alacağı filmin çekimleri Türkiye ve Almanya'da gerçekleştirilecek. Yapımın diğer oyuncuları ve vizyon tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.