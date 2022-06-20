Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti

20.06.2022 08:37

İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Amine Gülşe, görümcesinin düğününde göbek attı. Karnı burnunda haliyle ilk kez objektiflere yansıyan Gülşe'nin dansı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in kız kardeşi Almanya'da evlendi. İkinci bebeğine hamile olan Amine Gülşe ise görümcesinin düğününde adeta şov yaptı.

GÖRÜMCESİYLE GÖBEK ATTI

2019 yılında Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe, 2020 yılında ilk bebeği Eda'yı kucağına aldı. Kalabalık aileyi seven çift, şimdilerde ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. 5 ay hamile olan Amine Gülşe, ilk kez görümcesinin düğününde görüntülendi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşe, karnı burnunda haliyle görümcesiyle karşılıklı göbek attı. Güzel oyuncunun çiftetelli oynadığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Bebek göründü! İkinci bebeğine hamile Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı
Bebek göründü! İkinci bebeğine hamile Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı
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Son Dakika Magazin Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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