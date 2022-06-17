Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular - Son Dakika
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Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular

17.06.2022 01:32

Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular Safranbolu'da özel bir okulun mezuniyet töreninde öğrenciler ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in şarkıları ile stres attı.

Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular

KARABÜK - Safranbolu'da özel bir okulun mezuniyet töreninde öğrenciler ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in şarkıları ile stres attı.

Sahnede öğrencilerin fotoğraf isteklerini kırmayan Seçkin, sevilen şarkıları ile öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Düzenlenen mezuniyet törenine Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Karabük Türkiye İş Kurumu Müdürü Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özdemir, okulun kurucusu ve yöneticisi Salih Aydın, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik mezun olan öğrencilerin belge takdimleri ile devam etti. Ardından okulun kurucusu ve yöneticisi Salih Aydın, Karabük'te eğitim ve öğretimde hep ileriyi hedefleyerek çalıştıklarını belirterek, mezun olan öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamları için başarılar diledi.

Mezun olan sınıflar büyük bir coşkuyla kep atarken veliler de onların heyecanına ortak oldu. Kep atılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler oyun havası oynadılar ve halay çektiler.

Mezuniyet töreninin ardından sahneye Karabüklü şarkıcı Yalçın Erdem çıktı. Erdem, yeni parçası "Güle Güle"yi seslendirdi. Erdem'in ardından sahneye ünlü şarkıcı Ece Seçkin çıktı. Öğrenciler ile sohbet de eden Seçkin minik hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı. Öğrenciler ve veliler Seçkin'in şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular - Son Dakika

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