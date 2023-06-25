Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

25.06.2023 13:10

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda ve entübe edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uğur'un tedavisine devam edildiğini ve olumlu gelişmeleri en kısa sürede verebilmeyi temenni ettiğini belirtti.

3. kez lenf kanserine yakalanan ve tedavisi başarılı şekilde tamamlanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili Twitter'ın hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisine devam ediliyor" dedi.

"OLUMLU GELİŞMELERİNİ VEREBİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

Twitter hesabından Uğur'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaşan Fahrettin Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Ünlü sanatçının hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
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Son Dakika Magazin Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor - Son Dakika


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