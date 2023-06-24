MFÖ üyesi Özkan Uğur yoğun bakımda - Son Dakika
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MFÖ üyesi Özkan Uğur yoğun bakımda

MFÖ üyesi Özkan Uğur yoğun bakımda

24.06.2023 10:49

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve tedavi sonrası hastalığı atlatan MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 3 kez kanseri yenmişti. Ancak son günlerde sağlık durumu kötüleşen Uğur, yoğun bakımda yatıyor ve entübe edildi. Uğur'un yakın arkadaşı Fuat Güner, ciğerlerine müdahale edildiğini ve bir miktar su çekildiğini açıkladı. Sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı 'beyaz kan arıyoruz' ilanının da Uğur için istendiği öğrenildi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

"CİĞERLERİNDEN SU ÇEKİLDİ"

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi.

Fuat Güner açıkladı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

ÜNLÜLER BEYAZ KAN İLANI VERMİŞTİ

8 ay önce yeniden rahatsızlanan Özkan Uğur, yoğun bakımda tedavi görüyor. Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği de öğrenildi. Aranan kanın bulunmasının ardından böbreklerinden de rahatsızlanan Özkan Uğur, entübe edildi.

Fuat Güner açıkladı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Fuat Güner açıkladı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme
YORUMLAR
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3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme

Özkan Uğur, Fuat Güner, Mfö, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MFÖ üyesi Özkan Uğur yoğun bakımda - Son Dakika


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