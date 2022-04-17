Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

17.04.2022 13:11
Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin TL harcadığını açıklayan Mika Raun son pozuyla olay oldu. Süper mini bir elbise giyip Simge Sağın'ı dinlemeye giden Mika'yı görenler şoke oldu.

TikTok fenomeni Mika Raun tüm yüzüne estetik yaptırarak bambaşka birine dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuşan "Ayda yaklaşık ben rahat bir 50 bin harcıyorumdur. Alışverişte aptalca şeyler alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" diyerek gündeme gelmişti.

Mika Raun geçtiğimiz gün Simge Sağın'ı dinlemek için hazırlandı ve Instagram'da bir paylaşım yaptı. Beyaz mini bir etek giyen Mika'yı görenler şoke oldu. Mika Raun'un takipçileri süper minili poza "Bu ne hal?", "Göğüs de yaptır" gibi yorumlarda bulundu.

Mika Raun daha sonra Simge ile pozunu paylaşarak "Heyecandan altıma işiyordum" yorumunda bulundu. (Mynet)
Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu
Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu
Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

YORUMLAR
500
Uzman doktor uyardı: 'Ayak hastalıklarının başı yanlış ayakkabı seçimi' Uzman doktor uyardı: 'Ayak hastalıklarının başı yanlış ayakkabı seçimi' Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm

Armağan Çağlayan, Simge Sağın, Mika Raun, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement