Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı - Son Dakika
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Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı

25.05.2022 00:51
Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı

Sunucu ve manken Buse İskenderoğlu, hem tatil hem de iş için İtalya'nın Milano kentine gitti. İskenderoğlu Milano sokaklarındaki fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

2016 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen sunucu ve model, tatil için İtalya'nın Milano kentine gitti. Milano sokaklarını turlayan ünlü manken Instagram'dan fotoğraflarını paylaştı.

'ÖZGÜR RUH' MİLANO SOKAKLARINDA

İskenderoğlu, paylaşımının altına da 'özgür ruh' notunu düştü.

Buse İskenderoğlu, daha önce verdiği bir röportajda sanatın olduğu her projede yer almak istediğini söylemişti.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

24 yaşındaki tescilli güzel, "Oyunculuk eğitimi aldım. Bu zamana kadar pek çok yerden oyunculuk teklifleri geldi ama bana uygun görmediğim için kabul etmedim. İyi bir proje olursa neden olmasın. Oyunculuk konusunda eksiklerimi iyice tamamlamam lazım. İçinde sanat olan her projede olmak istiyorum. Ama şu anda ilk önce yurt dışında yapacağım birkaç iş var" demişti.

Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı
Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı
Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Buse İskenderoğlu, Miss Turkey, İtalya, Milano, Magazin, Son Dakika

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