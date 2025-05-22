Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus, 2022'den 2023'e geçilen dönemde yılbaşı özel programı çekimleri sırasında yaşadığı ciddi bir sağlık sorununu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 32 yaşındaki sanatçı, konuk olduğu The Zane Lowe Show programında, Miley's New Year's Eve Party adlı TV özel gösterisinin çekimleri sırasında bir yumurtalık kistinin patladığını açıkladı.

İLK KEZ AÇIKLADI

Tennessee doğumlu Cyrus, efsanevi sanatçı Dolly Parton ile birlikte hazırladığı programda yaşadığı bu krizi, uzun süre hayranlarından gizledi. Sanatçı, söz konusu sağlık sorununun, Saturday Night Live'ın yaratıcısı Lorne Michaels ile yürüttüğü proje sırasında gerçekleştiğini belirtti. "Bir sağlık acil durumu yaşadım, bir yumurtalık kistim patladı. O an tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk ama yine de programı gerçekleştirdik," diyen Cyrus, yaşadığı fiziksel acıya rağmen gösteriye devam ettiğini söyledi. Cyrus, "Bu oldukça travmatikti çünkü son derece dayanılmazdı ve ben yine de sahneye çıktım," ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, ciddi fiziksel semptomlara rağmen sahnede olmanın kendisi için ne denli zor olduğunu da şu sözlerle dile getirdi: "Sahneye çıkmak bu durumda gerçekten çok zordu. Ama gösteri devam etmeli anlayışıyla hareket ettim."