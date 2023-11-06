Milyoner'de kadın yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne ikinci soruda elenen Damla Aktan isimli yarışmacı damga vurdu.

EKRAN BAŞINDAKİLER ŞAŞTI KALDI

Kendini tanıttığı kısımda uzun uzun aldığı eğitimlerden bahseden yarışmacıya "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı bir süre bekledikten sonra "Perşembe pazarı diye bir şey var. Perşembe olduğunu düşünüyorum" dedikten sonra "Perşembe" yanıtını verdi. Verdiği bu yanıtla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri hayal kırıklığına uğratan yarışmacı, verdiği cevabın yanlış olmasına da bir hayli şaşırdı.

EŞİ YÜZÜNDEN JOKER HAKKINI DA KULLANMADI

Aşırı heyecanlı olması nedeniyle yanlış cevap verdiğini belirten kadın yarışmacı, "Joker hakkımı kullanmayı düşündüm ancak eşimin dalga geçeceğini düşündüğüm için vazgeçtim" dedi.