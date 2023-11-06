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Milyoner'de kadın yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu - Son Dakika

Milyoner'de kadın yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu

Son Güncelleme: 06.11.2023 12:01

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Damla Aktan isimli yarışmacı kendisine yöneltilen "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusuna "Perşembe" yanıtını verdi. İkinci soruda elenen kadın yarışmacının verdiği cevap hem ekran başındakilere hem de stüdyodakilere saç baş yoldurdu.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne ikinci soruda elenen Damla Aktan isimli yarışmacı damga vurdu.

EKRAN BAŞINDAKİLER ŞAŞTI KALDI

Kendini tanıttığı kısımda uzun uzun aldığı eğitimlerden bahseden yarışmacıya "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı bir süre bekledikten sonra "Perşembe pazarı diye bir şey var. Perşembe olduğunu düşünüyorum" dedikten sonra "Perşembe" yanıtını verdi. Verdiği bu yanıtla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri hayal kırıklığına uğratan yarışmacı, verdiği cevabın yanlış olmasına da bir hayli şaşırdı.

EŞİ YÜZÜNDEN JOKER HAKKINI DA KULLANMADI

Aşırı heyecanlı olması nedeniyle yanlış cevap verdiğini belirten kadın yarışmacı, "Joker hakkımı kullanmayı düşündüm ancak eşimin dalga geçeceğini düşündüğüm için vazgeçtim" dedi.

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Son Dakika Magazin Milyoner'de kadın yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner'de kadın yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu - Son Dakika
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