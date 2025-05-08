Ünlü oyuncu Mine Tugay yaz sezonunu böyle açtı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Mine Tugay yaz sezonunu böyle açtı

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Güzelliği ve fit görünümüyle her daim dikkat çeken Mine Tugay yaz sezonunu havuz paylaşımıyla açtı. Tugay, havuzda yüzdüğü anlara ilişkin videoya "Açılış yapıldı" notunu düştü.

08.05.2025 15:42  Güncelleme: 15:54
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Başarılı oyuncu Mine Tugay, güzelliği ve formda görünümüyle yine gündem olmayı başardı. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonunu erkenden açan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı havuz videosu paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Doğal güzelliği, enerjik tavırları ve zarif duruşuyla beğeni toplayan Mine Tugay, yaz ruhunu ekran başındakilere şimdiden yaşattı. Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "Açılış yapıldı" notuyla bir video yayınladı. Tugay, suyun soğuk olmasından şikayet etse de havuz keyfini sürdürdü.

Öte yandan; daha önce Gülbeyaz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Medcezir gibi ses getiren yapımlarda rol alan sanatçı, şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinde seyirciyle buluşuyor.

Mine Tugay yaz sezonunu böyle açtı
Ünlü oyuncu Mine Tugay yaz sezonunu böyle açtı

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Mine Tugay yaz sezonunu böyle açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 220198:
    tr nin ilk 5 e girecek miflerinden 47 6 Yanıtla
    Doğrucu zırto:
    harbiden öyle 3 2
  • Doğukan Aga:
    Bunun haber değeri nedir? Toplumu enayi yerine koymayın... 25 2 Yanıtla
  • aragorn:
    eeeee birşey göremedik 20 1 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Az önce sokak ortasında eski eşi tarafından katledilen kadını gördüm sonra bunu ne kadar adaletsiz artık 15 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bikini nerde :) 14 3 Yanıtla
  • 6490203:
    tam bir tugay ya 11 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    bunlar demode olsu artık mayosuz açan kimse en delikanlı cesur odur 8 4 Yanıtla
  • 19391939:
    Keşke sezonu açmak için bu kadar üşümeseydin.Az beklesen zaten açılacaktı sezon 5 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    çok soğuksa girme dengesiz 4 1 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Sabırla 30 saniye reklam izledim sonuç hüsran hiç bişey göremedik sezon kapalı hala ???? 4 0 Yanıtla
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