Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır\'ın yeğeninden olay sözler

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras tartışmaları büyüyor. Bütün mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilen sanatçının yeğeni Levent İnanır, vasiyetnamede şaibe olduğunu belirterek hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle 17 Aralık saat 09:30'a ertelenmişti. Sürece ilişkin Show Haber'e konuşan Levent İnanır, dayısının vasiyeti bilinci yerinde olmadan imzaladığını iddia etti.

"DAYIMIN HİÇBİR BİRİKİMİ OLDU BİTTİYE GELEMEZ"

Vasiyet sürecinde ciddi soru işaretleri bulunduğunu vurgulayan Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı: "Niye iki şahit? Niye oldu bitti? Niye bir günlük sağlık raporu? Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? Hakim hanımın açıklamasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyoruım."

"2015'TEKİ VASİYETİ İPTAL EDİP..."

Vasiyetnameler arasındaki tarih ve içerik çelişkilerine dikkat çeken İnanır, şahitlerin konumunu da sorguladı: "O iki şahitten biri avukat Bişar Abdi Alınak, diğeri ise eski şoförü; onlarla da görüşülecek. Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz. O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyorken, 2022'de aradan 7 yıl geçtikten sonra bu evi vermekten vazgeçiyor ve yine aynı saatte başka bir vasiyetle her şeyini bırakıyor."

"EN BÜYÜK HAYALİ FATSA'YA OKUL YAPTIRMAKTI"

Usta oyuncunun en büyük hayalinin memleketine okul kazandırmak olduğunu belirten Levent İnanır, şaibe iddiasını şu sözlerle sürdürdü: "En büyük hayallerinden biri Fatsa'da bir okul yaptırmaktı. Geçen sene Kadir Dayım'la bu arsa mevzusunu, okul konularını konuşurken meğer 2022'de hazırlanan vasiyette her şeyi bırakmış. Yani burada şaibe yok mu?"

"HASTANEDE TARTIŞTIKLARINI ÇOK GÖRDÜM"

Jülide Kural ile Kadir İnanır arasında hastane ve ev sürecinde gerginlikler yaşandığını öne süren İnanır, aile haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı: "Hastanede tartıştıklarını çok gördüm; hasta bakıcılar da doktorlar da gördü. Biz orada üzüntüden kahrolurken, benim şahit olduğum yalnızca benim gördüğüm olayda Jülide Kural dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna girmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz. Türkiye'de bunun örneği yok."

JÜLİDE KURAL'A ÇAĞRI: SANA YAKIŞANI YAP

İhtiyaç sahibi aile üyelerinin olduğunu hatırlatan Levent İnanır, Jülide Kural'a seslenerek "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap" diyerek sözlerini tamamladı.