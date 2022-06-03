Miray Daner'in dizideki iddialı sahnelerini görenler, "Oğulcan Engin kızmaz inşallah", "Seni daha önce hiç bu kadar iddialı görmemiştik" ve "Rolünün üstesinden başarıyla gelmişsin" yorumlarında bulundular.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu - Son Dakika

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