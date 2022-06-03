Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Miray Daner, Kuş Uçuşu dizisindeki sevişme sahneleri gündem oldu.
Miray Daner'in dizideki iddialı sahnelerini görenler, "Oğulcan Engin kızmaz inşallah", "Seni daha önce hiç bu kadar iddialı görmemiştik" ve "Rolünün üstesinden başarıyla gelmişsin" yorumlarında bulundular.
Miray Daner, 2021 yılının ekim ayından bu yana işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.
Son Dakika › Magazin › Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu - Son Dakika