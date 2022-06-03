Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu - Son Dakika
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Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu

03.06.2022 22:22
Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu

Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri sosyal medyayı salladı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Miray Daner, Kuş Uçuşu dizisindeki sevişme sahneleri gündem oldu.

"OĞULCAN KIZMAZ İNŞALLAH"

Miray Daner'in dizideki iddialı sahnelerini görenler, "Oğulcan Engin kızmaz inşallah", "Seni daha önce hiç bu kadar iddialı görmemiştik" ve "Rolünün üstesinden başarıyla gelmişsin" yorumlarında bulundular.

BİR SÜREDİR OĞULCAN ENGİN İLE AŞK YAŞIYOR

Miray Daner, 2021 yılının ekim ayından bu yana işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Sevişme Sahneleri Olay Yarattı!
Sevişme Sahneleri Olay Yarattı!
YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu - Son Dakika
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