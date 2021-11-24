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Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı

24.11.2021 08:20
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı

Yakın zaman önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sevgilisini etiketleyerek kalp emojisi koydu.

Seda Sayan'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi. Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.

Keyifli ve mutlu oldukları gözlenen Engin ise sevgilisiyle herhangi bir fotoğrafını yayınlamadı.

İşte çiftin romantik pozu:

Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk kez romantik pozunu paylaştı

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Çift, iki gün önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikiliden Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplarken, Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.

Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk kez romantik pozunu paylaştı
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk kez romantik pozunu paylaştı
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı

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Son Dakika Magazin Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin


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