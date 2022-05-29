Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu

29.05.2022 14:57
Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu

Türk pop müziğinin başarılı ismi Mirkelam, EXPO 2021 Hatay bahar konserleri kapsamında, Arsuz'da sevenleriyle buluştu.

Türk pop müziğinin başarılı ismi Mirkelam, EXPO 2021 Hatay bahar konserleri kapsamında, Arsuz'da sevenleriyle buluştu.

Alanı dolduran yüzlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendiren Mirkelam, Hataylılara eğlence ve müzik dolu bir gece yaşattı.

90'lı yıllarda çıkarttığı şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam, çocukluk zamanlarında İskenderun'da bulunduğunu ve EXPO sayesinde yeniden Hatay'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğlence dolu konser sonunda Başkan Vekili Fedai Yücedal, Başkan Savaş'ın selamlarını ileterek Mirkelam'a çiçek hediye etti. - HATAY

Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu
Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu
Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu

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Hatay'da Türk Mutfağı Haftası Hatay'da Türk Mutfağı Haftası Mirkelam ve Tuğba Yurt, Expo 2021 Hatay Alanlarında Mirkelam ve Tuğba Yurt, Expo 2021 Hatay Alanlarında
Kaynak: İHA

Mirkelam, Arsuz, Hatay, Türk, Magazin, Son Dakika

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