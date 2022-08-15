Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek öldü. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.
Sancaktepe'deki bir eve misafirliğe giden sevilen oyuncu, çıktığı balkonda dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evren'in yakınlarından alınan bilgiye göre, oyunun balkonda kalp krizi geçirerek yere düştüğü öğrenildi.
Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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