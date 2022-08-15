Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

15.08.2022 15:01
Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

Misafirliği gittiği evin balkonunda düşerek hayatını kaybeden başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği için balkondan düştüğü ortaya çıktı.

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek öldü. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Sancaktepe'deki bir eve misafirliğe giden sevilen oyuncu, çıktığı balkonda dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evren'in yakınlarından alınan bilgiye göre, oyunun balkonda kalp krizi geçirerek yere düştüğü öğrenildi.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Son Dakika Magazin Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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