Miss Aura International Güzellik Yarışması Kemer\'de Düzenlendi

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Kemer'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik yarışması için Kemer'de bulunan 43 ülkeden güzeller yarışmanın organizatörü Adnan Şeker'le birlikte Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti

43 ülke güzellerini Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, yarışmaya katılan tüm güzellere başarı dileklerini iletirken, bu tip organizasyonların Kemer'in tanıtımına da katkıda bulunduğunu belirterek, organizasyonun 18'incisine imza atan Adnan Şeker'e teşekkür etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na verdikleri destek nedeni ile teşekkür eden Şeker, önümüzdeki yıl organizasyonu 60 ülkeden güzellerle yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Güzeller hep bir ağızdan Başkan Topaloğlu'na teşekkür ederek, ülkelerinin bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çektiler.

Güzelleri Kemer Belediyesi'nde karşılayanlar arasında Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra Başkan yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Akın, Cansın Efir, Sema Özdemir ve Mustafa Çelik de yer aldı. - ANTALYA