Modaya bir ödül daha - Son Dakika
Üye Girişi

Modaya bir ödül daha

11.08.2022 13:11
Modaya bir ödül daha

Geçtiğimiz gün Mood ödülleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede ödül törenlerine bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz gün Mood ödülleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede ödül törenlerine bir yenisi eklendi. Bu çerçevede ödül alan ve alanında başaralı kişilerden herhangi bir ücret talep edilmedi.

Her yıl tekrarlanan ve bu yıl 10'cusu düzenlenen Mood ödülleri, jürilerin seçiminin arından sahiplerine kavuştu. Bu yıl verilen ödüller çerçevesinde her sene düzenlenen ödül gecelerine bir yenisi eklemdi. Düzenlenen gecede ödül verilen ve alanında başarılı olan kişilerden ödül ücreti alınmadı. Geceye Sanat, spor, medya ve daha birçok daldan kişiye ödül verildi.

Genç yaşta moda tasarımcılığına adım atan ve alanında başarılı olup Mood ödüllerine layık görülen Serena Torosoğlu: "Ben moda tasarımcısıyım. Bu akşam Mood ödülleri çerçevesinde yılın en iyi moda tasarımcısı ödülünü aldım. Çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Avrupa devre dışı kaldı! Türkiye için büyük fırsat... Eğer başarabilirsek müthiş bir gelir elde edeceğiz Avrupa devre dışı kaldı! Türkiye için büyük fırsat... Eğer başarabilirsek müthiş bir gelir elde edeceğiz Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modaya bir ödül daha - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:49 Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: Modaya bir ödül daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement