O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı - Son Dakika

O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı

O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı
Son Güncelleme: 30.08.2023 16:57

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir adam, evlenme vaadiyle kandırdığı 23 yaşındaki modele tecavüz etti. Model, adamla evlenme vaadi ile tanıştığını ve sinemada film izledikten sonra kendisini tenha bir yere götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Polis, tecavüz şüphelisi adamı yakalamak için çalışma başlattı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir adam evlenme vaadi ile kandırdığı 23 yaşındaki bir modele tecavüz etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Model, ismi Tanveer Akhtar Lake Khan olan adamla evlenme vaadi ile tanıştığını ve sinemada film izledikten sonra kendisini tenha bir yere götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Mumbai polisi, tecavüz şüphelisi Khan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Hindistan'da 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı

Model, 2020 yılında Khan'a ait modellik ajansında çalışmaya başladıktan sonra Khan'ın kendisine ilgi göstermeye başladığını, daha sonra kendisi ile evlenmeye niyeti olduğunu söyleyince Khan'a inanıp kendisi ile ilişki yaşamaya başladığını ifade etti.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Magazin O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı - Son Dakika
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