O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir adam evlenme vaadi ile kandırdığı 23 yaşındaki bir modele tecavüz etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Model, ismi Tanveer Akhtar Lake Khan olan adamla evlenme vaadi ile tanıştığını ve sinemada film izledikten sonra kendisini tenha bir yere götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Mumbai polisi, tecavüz şüphelisi Khan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Model, 2020 yılında Khan'a ait modellik ajansında çalışmaya başladıktan sonra Khan'ın kendisine ilgi göstermeye başladığını, daha sonra kendisi ile evlenmeye niyeti olduğunu söyleyince Khan'a inanıp kendisi ile ilişki yaşamaya başladığını ifade etti.