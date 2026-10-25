Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar

Rapçi Motive’nin konserinde, kızıyla yan yana oturmak isteyen bir kadın ile bir grup genç arasında tartışma çıktı. Koltuk nedeniyle başladığı öne sürülen tartışmanın büyümesiyle yaşanan itişmenin ardından kadın, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

Motive’nin konserinde yaşanan koltuk tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kızıyla farklı koltuklarda oturan bir anne, kızının yanına geçmek istedi. Kadının oturmak istediği koltuğun sahibinin itiraz etmesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı.

RAPÇİ MOTİVE

TARTIŞMA İTİŞMEYE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle kadın ve bir grup genç arasında karşılıklı itişmeler yaşandı. Olayın ardından güvenlik görevlileri kadını konser alanından çıkardı. Konser sırasında yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu.