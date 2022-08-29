ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti - Son Dakika
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ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti

29.08.2022 15:12
ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti

MTV Müzik Ödüllerinde Maneskin grubunun şarkısı çalarken bas gitarist Victoria De Angelis'in göğüs ucu göründü. MTV görüntülere sansür uygulayarak reklamlara gitti.

ABD'nin ünlü medya kuruluşu olan MTV'nin her yıl düzenlemiş olduğu MTV Müzik Ödülleri'nde tanınan şarkıcılar ödüllerini aldı. İtalya'dan çıkan glam rock grubu Maneskin de gecede ödülle döndü. Fakat Maneskin'in canlı yayın performansı büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

PERFORMANS SIRASINDA REKLAMA GİTTİLER

Ödül gecesinde Maneskin grubunun bas gitaristi Victoria De Angelis performans sırasında elbisesinin azizliğine uğraması ve göğüs ucunun görünmesi üzerine MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti. Bu durum Maneskin hayranlarının tepkisini çekti.

MTV ödül gecesinde Maneskin grubunun basçısının göğüs ucunun görünmesi üzerine kanal reklama gitti

KANALI TOPA TUTTU

Sosyal medya kullanıcıları Maneskin grubunun bas gitaristi Victoria De Angelis için şu ifadeleri kullandı. "Grubun en tesirli performansına sansür uygulandı" diyerek kanalı ve ihmalcileri topa tuttu.

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Son Dakika Magazin ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti - Son Dakika


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