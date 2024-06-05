Mucize Aynalar Filmi Frankfurt'ta Gösterime Girdi

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Türkiye sinemasında 54 yıllık aranın ardından bir Aziz Nesin hikayesini beyaz perdeye aktaran 'Mucize Aynalar' filminin gösterimi için Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt ve Boran Kuzum Frankfurt'ta bir araya geldi.

Seyircilere yakın gelecekten eğlenceli bir anlatım sunan Mucize Aynalar, Frankfurt'ta sinema severler ile buluştu. Aziz Nesin'in altı farklı öyküsünü birbiriyle iç içe geçmiş şekilde harmanlayarak farklı bir seyir deneyimi sunan film Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt ve Boran Kuzum'la birlikte izlendi.

Katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Mucize Aynalar ekibi gösterim öncesinde seyirciler ile bir araya geldi ve usta yönetmen Tolga Örnek duygularını dile getirdi.

Tolga Örnek: Frankfurt'a her geldiğimde çok mutlu oluyorum, çok güzel ağırlanıyoruz ve harika insanlarla tanışıyoruz. Buradaki enerji o kadar güzel, içten ve canlı ki umarım tekrar çağırırlar.

Ama bu film ile burada olmak bizim için çok değerli çünkü Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan bir film Mucize Aynalar. Fikir aşamasından bitim aşamasına üç sene geçti. Biz de tüm ekip arkadaşlarımla beraber ismimizin Aziz Nesin ile birlikte anılacak olmasından dolayı büyük gurur duyduk.

Aziz Nesin'in ne kadar büyük bir insan, yazar, hayırsever, politikacı ve her şeyden önce muhteşem bir insan olduğunu umarım herkes anımsar.

Hayalleri gerçeğe dönüştüren, geçmişi bir çırpıda bugüne getiren 'Mucize Aynalar' temasıyla film, günümüzün hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanını anlatıyor. Filmde farklı hikayeleri olan karakterlerin kesişen hayat öyküleri trajikomik sahnelere neden oluyor.

Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz'ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında.