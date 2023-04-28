Müge Anlı'da canlı yayında ciğerlerindeki rahatsızlığını anlattı - Son Dakika
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Müge Anlı'da canlı yayında ciğerlerindeki rahatsızlığını anlattı

28.04.2023 14:53

Ekranların en sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Müge Anlı, canlı yayında ciğerinde leke olduğunu ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Her sabah ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bu hafta da kayıp olaylarını çözmeye çalışıyor. Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 16 yaşındaki Gülcan'ı arıyor. Gülcan bugün stüdyoya gelip ailesiyle yüzleşti.

"CİĞERLERİMDE LEKE OLDU"

Genç kızın ailesiyle yüzleşmesi sırasında Müge Anlı, Gülcan'ın eniştesinin okuma-yazma bilmediğini öğrenince çileden çıktı. Yıllardır okuma-yazma seferberliği için çaba gösteren ünlü sunucu bu olayla birlikte hastalığını itiraf etti. Anlı "Artık ben bugün bu ülkede 'Okuma-yazma bilmiyorum' diyenlere çok kızıyorum. Bak ciğerimde leke oldu. Söylemiyordum, söyleyeyim. Okuma-yazma seferberliği için gittiğim halk eğitimlerde dolaşırken ne hastalık kaptıysam artık." diyerek herkesi şaşırttı.

"KENDİMİ PARALADIM"

Ciğerlerinde lekelenme olduğunu söyleyen Anlı "Bak sesime, sesimi normal duyan var mı kaç yıldır? Hiç kolay olmuyor o işler.' Aa Müge okuma-yazma seferberliği çıkarttı' diye seferberlik olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendimi paraladım." diyerek isyan etti. Başarılı sunucu ciğerlerindeki lekelenme yüzünden çok sık ve kolay bir şekilde hastalandığını belirten ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu dile getirdi.

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'Söylemiyordum, söyleyeyim' diyen Müge Anlı canlı yayında ciğerlerindeki rahatsızlığı anlattı 'Söylemiyordum, söyleyeyim' diyen Müge Anlı canlı yayında ciğerlerindeki rahatsızlığı anlattı

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da canlı yayında ciğerlerindeki rahatsızlığını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında ciğerlerindeki rahatsızlığını anlattı - Son Dakika
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