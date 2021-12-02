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Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

02.12.2021 13:43

Müge Anlı'nın programında araştırılan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen Tolga Avcı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Avcı, ifadesinde "Silah sesi duyunca Ekin'in yanına gittim, kanlar içinde yatıyordu. Silah bana ait ama ben öldürmedim" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ele aldığı Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeleri aktardı. Müge Anlı'nın aktardığı bilgiye göre Adana Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan cinayetin baş şüphelisi Tolga Avcı ve şüpheli iki arkadaşı, dün adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

MUHABİRE SALDIRDI

Hastane girişi saldırgan bir tutum içinde olan Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katil zanlısı Tolga Avcı, kameraların kayıtta olduğunu bile bile bir muhabire saldırdı. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi; ardından nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkemede, Ekin'in kendisini vurduğunu, cinayetle bir ilgisi olmadığını savunan Avcı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyede geçen 3 saatin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçlamasıyla Tolga Avcı'nın tutuklanmasına karar verdi. Katil zanlısı Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken kendisine yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müge Anlı'da işlenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

"EKİN'İ BEN VURMADIM O KENDİNİ VURDU"

Öte yandan daha önce uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga Avcı, ifadesinde ise kendisini şu sözlerle savundu:"Gece 24.00'de buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp 'sakın oynama' diye uyarıp, evime gelirken aldığım böreği çıkarttım. Bu sırada silah sesi duyup, tekrar bodrum katına geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Ben vurmadım kendi kendini vurdu."

2 YIL ÖNCE DE DAMATLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetin hızla çözülmesi karşısında buruk da olsa bir sevinç yaşayan aile, Anlı'ya teşekkür etti. Müge Anlı, 2 yıl önce aynı arkadaş çevresi içinde damatlarını da cinayete kurban veren aileye, anne ve babasını kaybeden torunlarının geleceği için başka bir yerde hayat kurmalarını ifade etti.

Müge Anlı'da işlenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı
Ekin Gökçe Fakıoğlu
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

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Son Dakika Magazin Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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